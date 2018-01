Parma, salta l'affare Mazzotta

Rischia di saltare del tutto l'affare che avrebbe portato Antonio Mazzotta, terzino destro del Pescara, al Parma. Il giocatore era praticamente d'accordo su tutto, sul contratto da firmare e sulla durata dello stesso, ma a fine allenamento il tecnico degli abruzzesi Zdenek Zeman ne avrebbe bloccato il passaggio in gialloblù. L'allenatore boemo vorrebbe che il terzino rimanesse con lui e lo avrebbe convinto a non accettare la corte di Daniele Faggiano che ha per adesso perso l'obiettivo di mercato. Salvo clamorosi retroscena D'Aversa non avrà il giocatore che ha richiesto, atteso in serata al centro sportivo di Collecchio.