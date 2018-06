Parma, ecco Stulac: il primo rinforzo è lo sloveno

Leo Stulac è il primo colpo di mercato del Parma. In attesa dei deferimenti (previsti a metà settimana), Daniele Faggiano fissa il primo tassello regalando a Roberto D'Aversa un potenziale titolare. Lo sloveno classe '94 è reduce da una buona stagione. Sette gol in ventiquattro gare sono un buon bottino per il mediano che all'occorrenza può fare anche la mezz'ala. Considerando che ha giocato solamente nel girone di ritorno e che nel mercato di gennaio Perinetti ha dovuto bloccare le richieste di molte squadre di Lega Pro, Stulac è considerato un buon prospetto e gli esperti ne parlano molto bene. E' sbarcato a Parma in serata, accompagnato dal suo agente Amir Ruznic, si è fermato in un ristorante del centro per la cena, visita alla città prima delle visite mediche e della firma sul contratto che lo lega al Parma per quattro anni.

