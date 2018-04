Parma-Carpi 1-0 | Barillà fa espoldere il Tardini

Dal nostro inviato

PARMA - Una delle giornate più importanti di questo ultimo scorcio di stagione. Il Parma ha l'occasione - sfruttando magari anche il risultato dello scontro tra Empoli e Frosinone - di abbellire ulteriormente una classifica che piace già parecchio. E, a prescindere dai calcoli, la squadra di D'Aversa sa quanto sia fondamentale centrare l'obiettivo per dare vita a un sogno. Con gli uomini contati il tecnico crociato mette in campo gli stessi che hanno steso l'Ascoli con qualche cambio: uno per reparto. Gazzola torna sulla destra in difesa, Vacca in mezzo al posto di Munari che va a sostituire Dezi a destra della mediana, Di Gaudio al posto di Baraye. Per il resto confermato il 4-3-3 con Lucarelli in pericolo squalifica perché diffidato. Era atteso anche Lizhang ma il presidente è stato bloccato in Cina per lavoro.

Il Carpi invece punta su Melchiorri, chiamato a sostenere l'attacco e a far salire la squadra. Dietro di lui agirà Concas, in un 3-5-1-1 di chiaro stampo difensivo.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Munari, Vacca, Barillà; Siligardi, Calaiò, Di Gaudio. A disp: Nardi, Dini, Mazzocchi, Ciciretti, Baraye, Frediani, Anastasio, Insigne, Sierralta. All: D'Aversa

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Poli, Brosco, Pachonik; Jelenik, Giorico, Mbaye, Pasciuti, Garritano; Sabbione; Melchiorri. A disp; Serraiocco, Verna, Concas, Malcore, Ligi, Di Chiara, Palumbo, Bittante, Saric, Calapai, Belloni, Saber. All: Calabro

Arbitro: Sig. Minelli di Varese

Note: Ammoniti: Mbaye (C),