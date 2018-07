Parma, Carra non ci sta: "Traguardo macchiato, faremo ricorso"

Luca Carra, l'Amministratore delegato del Parma ha commentato la sentenza contro il Parma a Sky.

"La reazione è stata di totale disaccordo, così come c’erano parse esagerate le richieste della Procura. Non possiamo essere d’accordo con una sentenza di questo tipo, anche perché la sentenza stessa riconosce che la nostra conoscenza non è provata. Veniamo a trovarci con una penalizzazione di 5 punti per una cosa di cui non eravamo a conoscenza. Siamo assolutamente perplessi ed esterrefatti.

È stato più il sollievo per la mancata retrocessione o la delusione per il -5?

"5 punti non sono facili da recuperare, quello che dispiace di più è che il Tribunale ha riconosciuto che abbiamo ottenuto meritatamente sul campo la promozione e ora questo traguardo viene macchiato. 5 punti sono tanti ma lotteremo fino in fondo per superare anche questa difficoltà.

La richiesta per Calaiò è stata di 4 anni, non so perché abbiano deciso per due. Non ho ancora avuto modo di parlare con il giocatore che sta vivendo una situazione drammatica. Due anni sono tanti.

Stiamo lavorando sul ricorso, lo faremo sicuramente. Le tempistiche ci porteranno avanti. Entro la fine della settimana dovremo presentarlo, poi passerà una decina di giorni, si andrà al 10 d’agosto circa per la nuova udienza con relativa sentenza. Noi cercheremo il proscioglimento, non avendo fatto nulla. Abbiamo fiducia nel secondo grado e nella giustizia, la reazione in ogni caso è stata positiva. Lo staff e i giocatori sono ancora più uniti di prima, se è possibile, per passare questa difficoltà.

Se ho sentito il presidente? Ci siamo sentiti via messaggio".