Parma, Carra punta il Bari: “Bisogna vincere”

Dopo la sconfitta contro il Cesena l'Amministratore delegato del Parma Luca Carra parla del futuro dei crociati e della partita contro il Bari, in programma sabato. "Dobbiamo lasciarsi alle spalle quello che è successo a Cesena, credo che i ragazzi l'abbiamo capito. Dobbiamo pensare solo al Bari, che è un concorrente diretto perchè è qualificato per i play off. Dobbiamo pensare a fare più punti possibili con il Bari e nelle partite successive. Nell'immediato tutti abbiamo avuto un contraccolpo psicologico ma ho visto i ragazzi ieri e lunedì e credo stiano reagendo bene perchè son consapevoli che un incidente può capitare. Certe facce tristi le ho viste anche dopo Vercelli ma ci siamo risollevati ed è quello che dobbiamo fare anche adesso"

Carra parla anche dei diffidati, che pesano sempre di più sulla formazione, anche in vista delle prossime sfide. "Più che il numero degli squalificati è quello dei diffidati più che altro ci fa paura, per questa partita c'è la squalifica di Di Cesare che pesa in mezzo alla difesa, avendo fuori anche Lucarelli. Chi entrerà farà il suo dovere. Quest'anno abbiamo visto che tra diffidati ed infortuni abbiamo avuto tanti non disponibili e siamo sempre riusciti a lottare e a vincere lo stesso".