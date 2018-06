Parma, caso sms: non ci sarà l'archiviazione

Contrariamente a quello che avevamo sostenuto qualche giorno fa, il caso Parma non sarà archiviato. Tutto lasciava intendere - visto il tono scherzoso dei messaggi che Calaiò e Ceravolo avevano inviato a De Col e Masi - che poteva finire nella classica bolla di sapone ma, leggendo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, 19 giugno, non dovrebbe essere così. Perché dopo l'acquisizione dei messaggi da parte della Procura Federale, sarebbero in arrivo i primi deferimenti, attesi entro giovedì.

Resta solo da capire se il capo di imputazione sarà la slealtà sportiva (art. 1 bis del codice) o illecito sportivo (art. 7). Illecito che porterebbe i due giocatori e il Parma (che sarebbe coinvolto per responsabilità oggettiva) a rischiare rispettivamente una squalifica e la Serie A. Non resta che attendere.