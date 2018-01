Parma, Ceravolo torna in gruppo

In attesa del mercato, il Parma si ritrova. I calciatori crociati, che hanno consumato insieme il pranzo, nel pomeriggio sono scesi in campo davanti ai tifosi svolgendo riscaldamento, esercitazioni di tecnica applicata e possessi palla, disputando una partita a perimetro del terreno di gioco con dimensioni ridotte ed eseguendo un lavoro atletico di tipo aerobico. Fabio Ceravolo è tornato ad allenarsi in gruppo, e non è stato impegnato soltanto nella partitella finale. Jacopo Dezi, Riccardo Gagliolo e Lorenzo Saporetti hanno alternato terapie a una sessione individualizzata.