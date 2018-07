Parma, Ceravolo: “Ho vissuto giorni particolari, ora sono carico”

Fabio Ceravolo ha le idee chiare e la voglia di fare bene. Sorride, concentrato. “La stagione – afferma – è iniziata come sempre. Con la voglia per noi di affrontare un nuovo campionato che io ritrovo a distanza di anni. Siamo qui per conoscerci, soprattutto per i nuovi arrivi e per coloro che ancora arriveranno. Ma siamo pronti“. Lo sguardo è rivolto alla Serie A: “Voglio dare una mano a questa squadra – prosegue – a questa Società ed ai ragazzi giovani che si apprestano ad affrontare questa categoria. Io la ritrovo a distanza di anni, lo scorso anno ho fatto una sola presenza prima di trasferirmi qui a Parma. Non vedo l’ora di cominciare, perché giocare in Serie A è il sogno di tutti“.

L’obiettivo del Parma è la salvezza. E quello di Fabio Ceravolo? “La salvezza – sorride – perché l’obiettivo collettivo è quello più importante. E’ chiaro che io, da attaccante, mi auguro di fare più gol possibili per aiutare la squadra a raggiungere questo risultato“.

“Nell’ultimo mese – prosegue – ci sono stati dei giorni un po’ particolari. Concludendosi però con un nulla di fatto, mi sono goduto le vacanze come è giusto che sia. Chiusa quella parentesi non vedevo l’ora di cominciare il ritiro con i ragazzi“.