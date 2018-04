Parma, Ceravolo in gruppo: Scavone a metà

ll Parma Calcio è tornato ad allenarsi questo pomeriggio al Centro Sportivo di Collecchio davanti ai tifosi in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 29 aprile contro la Pro Vercelli (38^ giornata di Serie B ConTe.it, fischio di inizio alle ore 15). I crociati dopo una fase di attivazione muscolare hanno svolto esercizi di tecnica applicata, lavorando in seguito sul possesso palla, e svolgendo prima una partitella a campo ridotto e poi un lavoro aerobico. Dopo la conclusione degli accertamenti di oggi, Gianni Munari (rottura del legamento crociato anteriore) e Alessandro Lucarelli (lesione del menisco mediale) verranno sottoposti a intervento chirurgico nella giornata di martedì dal Dr. Adravanti alla presenza del Dr. Giulio Pasta del Parma Calcio 1913.

Fabio Ceravolo si è allenato interamente con il gruppo. Manuel Scavone, Antonio Vacca, Luca Siligardi e Antonio Di Gaudio hanno lavorato in parte con la squadra e in parte con modalità differenziata. Alessio Da Cruz, Matteo Scozzarella e Jacopo Dezi hanno lavorato con modalità differenziata. Valerio Di Cesare è stato sottoposto a terapie.