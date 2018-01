Parma, chiesto Ciciretti al Benevento

Una trattativa cominciata una decina di giorni fa, difficilissima da condurre in porto ma non impossibile. L’obiettivo del Parma è Amato Ciciretti, giocatore del Benevento che sta trovando poco spazio nella squadra di Roberto De Zerbi e che si è già promesso al Napoli di Sarri per la prossima stagione. Vigorito, il presidente delle Streghe, ha ormai perso il giocatore che non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno ma avrebbe un accordo di massima con Daniele Faggiano per un prestito di sei mesi. Faggiano che ha provato a convincere il giocatore offrendo anche una discreta somma per comprare il cartellino ed evitare che prenda altre direzioni, ma l’esterno vorrebbe andare a Napoli l’anno prossimo da svincolato. Il Parma sarebbe disposto anche ad alzare la posta, offrendo al giocatore per i sei mesi che lo separano da qui alla firma del contratto con i partenopei un contratto ricco, ma il giocatore vorrebbe aspettare.