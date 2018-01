Parma, Ciciretti saluta il Benevento: "Vi auguro buona fortuna"

Amato Ciciretti può davvero vestire la maglia del Parma: come vi abbiamo raccontato in anteprima, il giocatore del Benevento sta per essere ceduto ai crociati con la formula del prestito oneroso (250 mila euro) ai crociati che lo aspettano a braccia aperte. Una trattativa intavolata in gran silenzio e portata a termine con un ottimo tempismo da Daniele Faggiano e il suo staff che regalerebbe - si attende solo l'ufficialità - il giocatore a D'Aversa oltre che una grande responsabilità. Intanto, prima della firma, ecco il saluto social del giocatore che si affida a Instagram per l'addio ai colori del Benevento

Ciao Benevento ... IL GORDO ! Un post condiviso da Amato Ciciretti (@amatociciretti) in data: Gen 17, 2018 at 10:57 PST