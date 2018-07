Parma, Ciciretti si allena ma il mercato va piano

In attesa di un’accelerata sul mercato, il Parma continua ad allenarsi al centro sportivo di Collecchio, dove lo stato generale crociato sta perfezionando le strategie per rinforzare la squadra. Presente alla seduta pomeridiana il braccio destro del ds Raffaele Rubino, raggiunto da Daniele Faggiano poco dopo.

Sabato, l’amichevole con la Sampdoria, ci sarà l’occasione per fare il punto della situazione legata a Matias Silvestre e Fabio Quagliarella, due giocatori bloccati da tempo che sarebbero dovuti arrivare prima del raduno. Il primo è fuori dai programmi di Giampaolo, il secondo potrebbe anche partire ma solo se prima la Samp trova il sostituto sul mercato. Resta viva, a venti giorni dalla chiusura delle trattative, la pista che porta a Inglese del Napoli, società con la quale è ancora in piedi la trattativa che potrebbe portare Rog e Grassi in crociato. Più lontano Tonelli, soprattutto se dovesse arrivare Silvestre. Biabiany è atteso a giorni a Collecchio, dove si sta allenando anche Amato Ciciretti, arrivato in forma dopo il ritiro con il Napoli e con qualche chilo in meno rispetto alla prima avventura in maglia crociata. Subito provato nel tridente titolare con Ceravolo e Di Gaudio.