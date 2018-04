Parma-Cittadella LE ULTIME | Insigne c’è, Dezi no

Dal nostro inviato

PARMA - Con la consapevolezza di doversi guadagnare la pagnotta nella maniera più classica del termine, il Parma affronta questa sfida con il Cittadella aggiornando all'ultimo la solita lista di quelli che non parteciperanno. Alla quale rischia di aggiungersi all'ultimo momento Luca Siligardi, forse il più in forma dei suoi assieme a Di Gaudio e Calaiò. Con il rischio di modificare il tridente e di inceppare quei meccanismi oliati che hanno fatto del Parma la sorpresa di questo periodo. Se l'ex Verona, messo in discussione da un attacco influenzale, non sarà disponibile, potremmo rivedere Insigne davanti. In mediana, con quattro giocatori per tre posti, si dovrebbe rivedere Dezi, uscito al 33' della partita contro il Frosinone. Aiutato dal solito Munari e da Barillà che ha rimpiazzato anche sabato scorso Scavone, indisponibile assieme a Scozzarella, Ceravolo, Da Cruz e Di Cesare. In difesa torna il capitano, neanche lui al meglio. Lucarelli però sembra aver smaltito il guaio al flessore che era più una preoccupazione che altro.

Venturato invece, senza Scaglia e Benedetti (squalificati), Salvi infortunato, Siega e Iunco. Ci sarà Schenetti, in lotta con Chiaretti per il ruolo di trequartista, con Iori che guiderà la mediana. Il compito dei veneti è quello di riscattare lo stop brusco contro la Ternana, un 5-1 che farebbe sembrare tutto facile per il Parma, che invece affronta la partita più difficile di questo periodo di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Munari, Vacca, Barillà; Insigne, Calaiò, Di Gaudio. All: D'Aversa.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pegalatti, Adorni, Varnier, Petti; Bartolomei, Iori, Settembrini; Chiaretti; Kouame, Vido. All: Venturato