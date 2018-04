Parma-Cittadella, i Boys: "Tutti davanti allo stadio, non dobbiamo fermarci quì"

Dopo la vittoria contro il Frosinone il Parma si prepara ad affrontare, nella giornata di venerdì 13 aprile, la sfida contro il Cittadella. I Boys tornano ad appellarsi ai tifosi del Parma e lanciano l'appuntamento davanti allo stadio Tardini per le ore 19.

Popolo della Curva Nord Matteo Bagnaresi, di TUTTO l’Ennio Tardini di PARMA, ci risiamo.... Abbiamo ancora tutti negli occhi la splendida giornata di sabato, fieri di essere stati un unico grande condottiero che ha portato la squadra alla vittoria. Con la consapevolezza di aver vinto solamente la prima delle tante battaglie che ci aspettano, non possiamo e non DOBBIAMO fermarci qua. Diamo appuntamento a TUTTI i presenti venerdì allo stadio alle ore 19:00 davanti agli ingressi della tribuna per aspettare il pullman dei crociati, spalleggiarli questa volta sin dal parcheggio, portarli nello spogliatoio con la certezza che anche a questo giro non ci sarà storia. Ci sposteremo poi tutti insieme dentro allo stadio e continueremo la nostra missione per il riscaldamento, ancora più colorati di sabato scorso, ancora più determinati. Nessuna scusa, la dobbiamo vincere NOI. .......forse chissà.........

FORZA GRANDE PARMA