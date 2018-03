Parma, con il Foggia mancherà anche Da Cruz

Brutta notizia per il Parma: per la partita contro il Foggia mancherà anche Alessio Da Cruz, convocato dalla Nazionale Under 20 olandese per la sfida contro la Repubblica Ceca. Oltre ad avere l'infermeria già piena, D'Aversa deve fare i conti con l'assenza dell'esterno e punta forte su uno tra Baraye e Siligardi. La seduta di giovedì ha visto allenarsi a parte anche Scavone, oltre che Munari, Iacoponi e Scozzarella. Ciciretti invece si è aggregato alla squadra ma solo per la prima parte dell’allenamento, poi ha proseguito il lavoro con il preparatore atletico dei crociati Luca Morellini.