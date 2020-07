Parma, confronto tra società e squadra: il punto

Notte di riflessione in casa Parma. La sconfitta con la Samp ha provocato una sensazione di delusione generale, un’amarezza che tocca tutti: dall’allenatore, che in conferenza stampa si è dimostrato arrabbiato e amareggiato per l’ennesima rimonta subita, al ds - che nel post partita ha chiesto scusa per gli ultimi risultati -. Sensazione di delusione generale che ha pervaso anche i vertici della società, a colloquio con la squadra per cercare di risvegliare l’animus pugnandi scomparso in queste ultime uscite, di un campionato che mette in discussione tutto quello che di buono la banda di D’Aversa aveva fatto fino a prima del lockdown. Faggiano a Dazn, dopo il 3-2 subito in rimonta aveva detto: "Queste partite fanno pensare tanto, anche per capire cosa si deve fare migliorare la squadra in futuro. E’ normale che valutiamo tutto ma valuto pure me stesso nel mio lavoro come il Mister valuta sé stesso”. Tradotto: siamo tutti in discussione, che sarebbe un po’ il concetto ribadito dalla società.

