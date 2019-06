Parma, contatto con Buffon: Gigi prende tempo

Un contatto. Timido. Un avvicinamento. Più che altro un tentativo per sondare il terreno e capire se quella che al momento è una suggestione può diventare possibilità: stiamo parlando di Gigi Buffon e di un possibile ritorno a Parma. Secondo le indiscrezioni raccolte da ParmaToday.it, il numero uno avrebbe confidato ad amici (a Parma ne ha tanti) che la società avrebbe contattato direttamente per capire come intavolare un’eventuale situazione.

Smentita dal Parma. Secondo cui non ci sarebbe stato nessun contatto. Restando nel campo delle ipotesi, quella che vedrebbe il ritorno di Buffon al Parma sarebbe affascinante. Ma rischia di rimanere solo una suggestione.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!