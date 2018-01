Parma, Corapi ai saluti: a un passo dal Trapani. Piace Benali

Ciccio Corapi è a un passo dal Trapani. Il Parma ha aperto alla cessione del centrocampista idolo dei tifosi crociati che sta per accasarsi in Sicilia, dove ritroverà una vecchia conoscenza del Parma, Felice Evacuo. Al giocatore due anni di contratto. Le trattative per il rinnovo (il suo contratto scade nel giugno del 2018) non sono mai decollate e la proprietà, con l’intenzione di rinforzare il centrocampo, ha pensato di lasciarlo partire per puntare tutto su Vacca che rescinderebbe dal Foggia e approderebbe in crociato.

Stanno quindi per dividersi le strade del Parma e del centrocampista diventato idolo dei tifosi che ha avuto il merito di centrare due promozioni (entrambe da protagonista) e di riuscire a togliersi la soddisfazione di fare gol in tutte le categorie in cui ha giocato con la maglia del Parma. Due anni e mezzo intensi, due campionati vinti, 76 presenze e 13 reti per il mediano tuttofare: in questi anni ha giocato nella posizione di regista, ha fatto il trequartista, la mezzala e il mediano, a un certo punto si è ritrovato anche nella posizione di ala destra, ruolo che non ricopriva dai tempi di Catanzaro. Una grande intesa sin da subito con i tifosi del Parma, che hanno imparato ad apprezzarlo e a incitarlo ogni volta che - come in questa stagione - gli è capitato di giocare poco. Il boato e gli applausi a ogni suo ingresso in campo, a ogni suo riscaldamento, segno di una grande riconoscenza e di un legame forte cementatosi in questi anni, sono la testimonianza che Corapi non è stato e non sarà mai - nella storia del Parma - solo un giocatore di passaggio.

Intanto, con la partenza di Ciccio, si libera un posto in lista che sarà riempito da uno tra Vacca, Memushaj e Benali, nome nuovo. Il centrocampista tesserato con il Pescara piace a Faggiano che ha in qualche modo stretto i contatti con l'entourage del giocatore senza però formulare ancora l'offerta giusta. Perché si aspetta la risposta di D'Aversa sull'operazione Vacca, ben avviata e slegata dallo scambio con Gigi Scaglia che per ora ha rifiutato l'ipotesi di trasferirsi a Foggia.