Parma, D'Aversa: "Chi non parla di salvezza va nella direzione opposta"

Al termine del match amichevole finito 1-1 contro il Livorno, Mister Roberto D’Aversa ha commentato la prestazione dei Crociati nella zona mista del Tardini.

Ecco le sue parole:

“Era una gara che serviva a dare minutaggio, anche per Alessandro Bastioni che è rientrato a giocare per la prima volta dopo l’intervento. Non mi è piaciuta molto l’intensità mostrata nel primo tempo, ma era una giornata molto calda e c’erano inoltre i carichi di lavoro della settimana da tenere in conto. Nel secondo tempo abbiamo mostrato la voglia di riprendere la partita e anche di vincerla, anche se contro una squadra di una categoria inferiore quando si gioca lo si fa sempre per portare a casa il risultato”.

“Bastoni? Lui è un giovane di prospettiva, è un classe ’99 e dobbiamo dargli le giuste responsabilità, pur avendo caratteristiche importanti. Viene dall’Atalanta dove ha lavorato con Gasperini, è giovane ma è uno con la testa sulle spalle. Gli altri infortunati? Ciciretti ci auguriamo possa inserirsi in settimana con il gruppo, Gazzola si è reinserito e ha giocato tutta la partita, mano a mano faremo altre valutazioni”.

“I complimenti per come abbiamo giocato finora li si accettano fino a un certo punto, i ragazzi sono i primi a sapere che dobbiamo fare punti, c’è rammarico per non averne portati a casa soprattutto dopo le prestazioni contro Udinese e Juventus: nella prima gara abbiamo pagato il fatto di non essere abituati al Var e di avere buttato in 5 minuti una gara dopo averne fatti almeno 60 bene, contro la Juventus ci sono state almeno due circostanze che potevano influire sulla partita. Detto questo, la buona prestazione deve farti affrontare la gara in maniera positiva, ma in questo momento dobbiamo pensare a portare a casa dei punti”.