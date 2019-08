Parma, Darmian atteso per le visite mediche

Il Parma chiude il mercato con un grandissimo colpo. Matteo Darmian, terzino destro del Manchester United è pronto a sbarcare in città e a cominciare la sua nuova avventura agli ordini di Roberto D’Aversa. L’affare è praticamente concluso, e le visite mediche sono prenotate per sabato. Decisiva la volontà del giocatore di fare ritorno a casa e la strategia messa in atto da Daniele Faggiano, che lavorato a stretto contatto con Tullio Tinti, agente del calciatore. Tre anni di contratto per Darmian, con opzione per un quarto. Spesa complessiva: 1,5 milioni. Il milione incassato dalla Cremonese per Ceravolo verrà subito investito per il colpo targato Faggiano.