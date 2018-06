Parma, ecco le date ufficiali degli impegni dei crociati

Sono state ufficializzate oggi le date del prossimo campionato, che vedrà i crociati tornare in Serie A. Il primo match ufficiale sarà in programma nel weekend del 12 agosto, quando andrà in scena il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia. Per quanto riguarda la Serie A 2018/19, invece, il primo fischio d’inizio sarà nel weekend del 18/19 agosto, subito dopo la fine della sessione estiva del mercato: una delle grandi novità introdotte dalla Lega è infatti proprio quella dell’anticipo della chiusura del calciomercato rispetto agli anni precedenti, con lo stop alle trattative fissato per questa stagione alle ore 20 del 17 agosto.

NATALE IN CAMPO

Sulla scia di quanto avviene da anni in Premier League, saranno ben tre i turni di campionato che verranno disputati nel periodo natalizio: si giocherà sabato 22, mercoledì 26 e sabato 29 dicembre 2018.

GENNAIO TRA PAUSA E COPPA ITALIA

Dopo un fine dicembre intenso, la Serie A osserverà un periodo di riposo fino al 20 gennaio 2019, due giorni dopo la fine del mercato invernale (anch’essa anticipata rispetto al passato). I campi non rimarranno però totalmente vuoti: tra l’11 e il 13 gennaio si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. Occhio al format di questa competizione, che subirà un’importante modifica: da quando entreranno nel tabellone le squadre di Serie A non si giocherà più sul campo di chi è classificato meglio in campionato: verrà invece effettuato un sorteggio integrale.

I TURNI INFRASETTIMANALI

Oltre al turno natalizio del 26 dicembre, saranno due: il 26 settembre 2018 e il 3 aprile 2019.

LE PAUSE-NAZIONALE

Saranno quattro invece le soste della Serie A, in coincidenza con gli impegni dell’Italia di Roberto Mancini. La massima serie si fermerà per fare spazio agli Azzurri il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre 2018 e il 24 marzo 2019. La Serie A 2018/19 chiuderà i battenti il 26 maggio 2019.