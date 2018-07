Parma, inizio in salita: Juventus alla terza, dopo Inter, Napoli e Lazio

Negli studi di Sky Sport di Milano Santa Giulia è andato in scena l'evento più atteso dell'estate per gli amanti del pallone. Il sorteggio del calendario della nuova Serie A che comincia il 18 agosto e finisce il 26 maggio prevede trentotto turni. Tre turni infrasettimanali in programma: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019. Anche a Natale la Serie A, sarà in campo: arriva il boxing day, niente sosta nel periodo natalizio con tre turni di campionato in programma il 22, il 26 e il 29 dicembre. Dopodiché la prossima giornata sarà disputata il 20 gennaio, mentre le squadre torneranno in campo il 13 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle ultime 4 partite del campionato, le partite in casa devono alternarsi perfettemanente con quelle giocate in trasferta, mentre non possono esserci più di 2 incontri di fila tra casa e trasferta per girone (massimo 2 all'andata, 2 al ritorno). Infine, chi ha giocato la prima partita in casa l'anno scorso, stavolta giocherà fuori (e viceversa). Debutto contro l'Udinese, poi subito a Ferrara con la Spal. Parma-Juventus alla terza giornata, alla quarta l'Inter a San Siro, alla sesta il Napoli.

19/08/2018 - 20/01/2019 PARMA Udinese 26/08/2018 - 27/01/2019 Spal PARMA 02/09/2018 - 03/02/2019 PARMA Juventus 16/19/2018 - 10/02/2019 Inter PARMA 23/09/2018 - 21/02/2019 PARMA Cagliari 26/09/2018 - 24/02/2019 Napoli PARMA 30/09/2018 - 03/03/2019 PARMA Empoli 07/10/2018 - 10/03/2019 Genoa PARMA 21/10/2018 - 17/03/2019 PARMA LAZIO 28/10/2018 - 24/03/2019 Atalanta PARMA 04/11/2018 - 03/04/2019 PARMA Frosinone 11/11/2018 - 07/04/2019 Torino PARMA 25/11/2018 - 14/04/2019 PARMA Sassuolo

02/12/2018 - 20/04/2019 Milan PARMA 09/12/2018 - 28/04/2019 PARMA Chievo 16/12/2018 - 05/05/2019 Sampdoria PARMA PARMA Bologna Fiorentina PARMA

PARMA Roma

Luca Carra, amministratore delegato, commenta così il calendario: "Guardandolo mi sono dato un pizzicotto. Di questi tempi l'anno scorso eravamo in B. Guardando adesso il calendario posso dire di vivere un sogno. Prendo atto del calendario, per noi saranno tutte partite difficilissime".