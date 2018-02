Parma, Dezi: "Non sono contento della mia stagione"

Intervistato da Sky Sport Jacopo Dezi, ha parlato dell'importanza del successo: "Prendere i tre punti dopo tanto tempo ci ha fatto bene, siamo contenti e dobbiamo ripartire da qui, bene così. Ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo detti di ripartire. Già col Venezia abbiamo avuto un'ottimo atteggiamento con una grande reazione anche senza riuscire a vincere. Oggi siamo riusciti a rimettere quell'atteggiamento e abbiamo vinto". Poi un commento sulla sua stagione: "Più bassi che alti in realtà, in stagione. Non sono contento della stagione, mi sono fatto un esame di coscienza, devo fare meglio, speriamo che da ora sarà così".