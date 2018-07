Parma, Dezi: “Un campionato difficile ma ci faremo trovare pronti”

Sguardo concentrato ed idee chiare. Jacopo Dezi è pronto per la stagione 2018-2019, tra i sorrisi e gli allenamenti nel ritiro crociato. “All’interno dello spogliatoio c’è un clima molto buono, c’è tanto entusiasmo e siamo carichi. Siamo ripartiti alla grande e con il piede giusto. Ci aspetterà un campionato molto difficile ma lo sappiamo e ci stiamo preparando a questo”. Lavorare bene in ritiro è importante per farsi trovare pronti ai primi impegni ufficiali. “E’ una cosa importante – prosegue – bisogna lavorare in maniera giusta per mettere benzina nelle gambe e fare gruppo che è fondamentale“.

“L’obiettivo del Parma per questa stagione è sicuramente la salvezza. Dopo tre anni di grandi campionati, quest’anno bisogna pensare a raggiungere la salvezza che sarebbe un grande traguardo. Io, invece, sogno di esordire in Serie A. Spero di fare bene, di giocare – conclude Dezi – e di dare una mano alla squadra“.