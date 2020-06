Parma, dieci gare in 33 giorni: il calendario dei crociati

Tutto in poco più di un mese. Tredici partite dal 20 giugno al 2 agosto, dieci in trentatrè giorni per tirare la volata e una bella riga per la somma di una stagione travagliata. Obiettivo: arrivare in fondo, chiudere in bellezza centrando al più presto l'obiettivo designato. Il Parma vuole la salvezza, prima la raggiungerà e meglio sarà e quello che di buono viene i crociati se lo benediranno. Dopo giorni di riunioni, sospiri di sollievo, ansie e preoccupazioni, botte e risposte, la Serie A sembra aver tracciato la strada e la conferma arriva dal nuovo calendario: si riparte da Torino, sabato 20 giugno, alle ore 19:30, in mezzo alla settimana si va a Genova, in notturna (i nuovi orari prevedono il fischio di inizio alle 21:45, quasi come in Liga) e sempre in serale il grande appuntamento con l'Inter al Tardini, dove Roberto D'Aversa stringerà la mano (si fa per dire, al massimo gli mostrerà il gomito) ad Antonio Conte. Una domenica di fuoco, poi un mercoledì a Verona, contro l'Hellas sempre alle 21:45, prima di incontrare la Fiorentina domenica 5 luglio. In piena estate quindi, alle 21:45 si andrà a Roma, mercoledì 8 luglio, poi il derby con il Bologna domenica 12 luglio e mercoledì 15 appuntamento alla Scala del calcio contro il Milan del parmigiano Stefano Pioli, altro incrocio pericoloso che solo il tempo (e i risultati) dirà se vale qualcosa in più. La partita con la Samp, per il momento l'unica che cade al vituperato orario delle 17:15, si giocherà domenica 19 luglio, mentre per ora - in attesa delle ultime tre giornate - con il Napoli mercoledì 22 luglio si torna in campo alle 19:30, in un Tardini vuoto che mantiene intatto il fascino del tempio del pallone.

IL CALENDARIO:

Torino-Parma sabato 20/6 19:30 Sky

Genoa-Parma martedì 23/6 21:45 Dazn

Parma-Inter domenica 28/6 21:45 Sky

Hellas-Parma mercoledì 1/7 21:45 Sky

Parma-Fiorentina domenica 5/7 19:30 Sky

Roma-Parma mercoledì 8/7 21:45 Dazn

Parma-Bologna domenica 12/7 19:30 Sky

Milan-Parma mercoledì 15/7 19:30 Sky

Parma-Samp domenica 19/7 17:15 Dazn

Parma-Napoli mercoledì 22/7 19:30 Dazn