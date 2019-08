Parma, difficoltà per arrivare a Rolando, spunta Sierralta

Rolando piace, ma costa troppo: arriverebbe sì da svincolato ma il Parma (che ha appena concluso il grande colpo Darmian) non può permettersi di pagare l'ingaggio del portoghese (750 mila euro) che non convince neanche tanto D'Aversa. Il tecnico preferirebbe lavorare con un giocatore che già conosce e dopo il no di Conte per Bastoni, il Parma prova a riportare in crociato Francisco Sierralta, cileno che trova per adesso pochissimo spazio nell'Udinese. Potrebbe essere il colpo last minute per chiudere il mercato, in attesa di sviluppi su Jacopo Sala.