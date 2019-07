Parma, ecco Cornelius e Kulusevski

Dejan Kulusevski e Andreas Cornelius sono due giocatori del Parma. Manca solo la firma sui contratti, ma le visite mediche e i test di rito sono stati effettuati con successo, e i due giocatori sono pronti per partire alla volta di Prato allo Stelvio, dove Roberto D’Aversa li attende per aggregarli alla squadra che sta nascendo. Cornelius arriva a titolo definitivo, con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Costo dell’operazione fissato intorno ai 6,5 milioni. Per il talento di Stoccolma Dejan Kulusevski, il prestito è secco ma il giocatore è il profilo scelto dal tecnico per completare il suo reparto. Il grande lavoro di Daniele Faggiano ha portato i suoi frutti. E c’è chi giura non sia finita qui.

