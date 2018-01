Parma, ecco Da Cruz: l’attaccante in sede per la firma del contratto

Alessio Da Cruz è pronto per cominciare la sua nuova avventura in maglia crociata. L’attaccante classe ‘97 accompagnato dagli agenti ha varcato il cancello di Collecchio alle 20:25 per la firma del contratto che lo legherà al Parma. L’investimento della società, che si aggira sui tre milioni di euro, è segno di programmazione e lungimiranza. Sull’attaccante c’era l’interesse di Atalanta e Arsenal - che da solo basta a garantire il valore del giocatore - il Parma è arrivato prima di tutti bruciando sul tempo le dirette concorrenti e assicurandosi un giocatore importante per il futuro e per il presente.