Parma, ecco Da Cruz: "Sono una punta, devo migliorare caratterialmente"

Dal nostro inviato

COLLECCHIO - Emozionato e felice. Alessio Da Cruz da qualche giorno è entrato nel mondo Parma, prima con le visite mediche sostenute presso i centri convenzionati, poi con la firma del contratto e quindi con il primo allenamento e la presentazione ufficiale al fianco di Daniele Faggiano. Con lui i suoi agenti e il padre, felice come il figlio di fare parte del mondo Parma. "Sono arrivato in un grande club, bello e pieno di storia. Qui c'è tutto per fare bene. E' un po' difficile da dire quali sono i miei obiettivi, gioco con grandi campioni e voglio migliorare giorno dopo giorno. Il mio modello? Cristiano Ronaldo è il più forte, è quello che mi piace di più, ma mi sento una prima punta. So che devo migliorare molto dal punto di vista caratteriale ma preferisco guardare avanti e non stare a pensare gli errori che ho fatto in passato. Sono situazioni che non devo più ripetere".