Parma, ecco Gervinho: visite e partenza per il ritiro

Gervinho è atterrato ieri a Milano, l'aeroporto di Malpensa è stato il suo primo contatto con l'Italia dopo le vacanze. Il Parma lo aspetta in ritiro, a Prato allo Stelvio c'è grande attesa per riabbracciare l'ivoriano che avrà subito modo di parlare con mister Roberto D'Aversa e poi con il direttore sportivo Daniele Faggiano, per accordarsi sul possibile rinnovo con tanto di ritocco dell'ingaggio. Gervinho intanto in mattinata si è sottoposto ai test di rito: visite mediche per l'ivoriano che anche questa estate si è allenato per evitare di farsi trovare impreparato all'appuntamento con la nuova stagione.

