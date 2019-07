Parma, ecco Karamoh: primo contatto con la nuova realtà

È arrivato intorno alle 15.00 accompagnato dal suo agente Oscar Damiani. Un po’ provato, per via di un lungo volo che lo ha portato a Milano. Il tempo di recuperare i bagagli e sistemarli nell’auto che faceva tappa a Parma, dove Yann Karamoh ha avuto un primo contatto con quella che sarà la sua nuova realtà. Non ha ancora firmato il contratto, ma Daniele Faggiano ha imbastito una grandissima operazione di mercato, mettendo le mani su un grandissimo talento di 21 anni che potrebbe ritrovare il nostro campionato.

Una visita al centro sportivo, accompagnato in sede dal Team Manager Alessio Cracolici. Un saluto rapido e un primo contatto con il Presidente Pietro Pizzarotti, il vice Giacomo Malmesi e l’amministratore delegato Luca Carra.

