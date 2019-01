Parma, ecco Kucka: il giocatore è atterrato in Italia

Per essere un giocatore del Parma manca solo l'annuncio ufficiale, ma Juraj Kucka è arrivato in Italia e ha svolto anche parte delle visite mediche previste. L'annuncio? A questo punto slitterà a martedì, quando il giocatore slovacco sosterrà il primo allenamento agli ordini del suo nuovo allenatore Roberto D'Aversa che lo aspetta impazientemente. Il tecnico crociato ha chiesto un centrocampista e ha ottenuto un giocatore che fa al suo caso. Muscoli e forza oltre che fosforo a disposizione della mediana del Parma pronto ad abbracciare Juraj Kucka, sbarcato in Italia alle 12:42 con un volo da Istanbul atterrato a Bologna. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: "Sono felice di essere tornato in Italia, ora farò le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare ancora meglio rispetto all'esperienza precedente, posso migliorarmi. Da adesso in poi penso solo a quello che devo fare a Parma. Le capriole in campo? Non se ne vedono tante, non ne faccio più tante, magari una perché sono più vecchio e non voglio rischiare, i gol però quelli si proverò sempre a farli. Non ho parlato ancora con nessuno, vediamo quali saranno gli obiettivi".

