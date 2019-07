Parma, ecco la nuova crociata

Un rapporto speciale, che si rinnova nel segno della continuità e di nuovi ambiziosi traguardi da condividere. E' su questi cardini che la casa farmaceutica toscana PharmaNutra Spa ha il piacere di confermare la Main Sponsorship del Parma Calcio 10ì913 in Serie A anche per la stagione 2019-2020 che prenderà il via a fine agosto. Cetilar campeggerà così per il terzo anno consecutivo sulle divise dei crociati come ufficializzato durante la conferenza odierna allo Stadio Tardini, in occasione della presentazione della nuova maglia per il prossimo campionato.

