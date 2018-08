Parma, finalmente Grassi e Inglese

Dopo la sconfitta contro il Pisa in Coppa Italia, costata l’eliminazione dalla competizione, il Parma si rituffa sul mercato e chiude le operazioni imbastite da tempo con il Napoli per il centrocampista Alberto Grassi e Roberto Inglese. I due giocatori arriveranno in prestito secco. Per il primo Faggiano, entrato in un’asta più mediatica che reale con la Samp che ha giocato al rialzo per accaparrarsi Ekdal, sborserà una cifra intorno ai tre milioni di euro (il giocatore percepirà 1,2 milioni di ingaggio più il costo del prestito) mentre per il secondo, considerato da tempo alternativa a Balotelli, manca ancora qualche dettaglio che presto sarà formalizzato.