Parma-Fiorentina LE ULTIME | Dubbio Kucka centravanti, Karamoh spera

PARMA - Cornelius è stato convocato. Regolarmente sarà in lista anche Laurini. I due, che nei pochi giorni di allenamento a disposizione si sono allenati a parte svolgendo un lavoro differenziato, partono con la squadra. Probabilmente nessuno dei due giocherà titolare, ma partire con la squadra è comunque un segnale di fiducia per i calciatori e per l’allenatore che avrà l’intero gruppo a disposizione eccetto Inglese che ancora non è fisicamente pronto. Hernani è squalificato.

Le uniche defezioni per D’Aversa saranno queste. Il tecnico crociato può contare sul rientro di Kucka in mediana (più azzardata la mossa che potrebbe avanzare lo slovacco da punta, come a Bologna) con Scozzarella e Kurtic a completare il reparto di mezzo. La sorpresa potrebbe esserci in difesa: con Dermaku al posto di Laurini e il conseguente slittamento a destra di Simone Iacoponi. Darmian non sta attraversando un gran momento di forma ma D'Aversa vorrebbe in qualche modo premiarlo per fargli sentire la fiducia e ristabilire le gerarchie.

Davanti le carte da giocare sono parecchie: Caprari ha deluso, ma potrebbe essere un giocatore da inserire magari a gara in corsa, mentre Kulusevski e Gervinho restano i punti fermi. Karamoh farà il centravanti? A meno di clamorose sorprese, vedi Kucka, D'Aversa potrebbe essere orientato a schierare il tridente da corsa.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Darmian, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All: D'Aversa.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Dalbert, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Ribery, Cutrone. All: Iachini.