L'appello dei Boys per la sfida con il Frosinone: "Domani non sarà una giornata come un'altra: scriviamo una pagina della nostra storia"

Dopo la vittoria contro il Palermo i Boys invitano tutti domani, sabato 7 aprile, allo stadio Tardini per la partita contro il Frosinone: "Non deve essere una giornata come un'altra: scriviamo insieme una pagina della nostra storia, se vogliamo credere in un sogno, questo deve essere bellissimo".

Popolo della Curva Nord Matteo Bagnaresi, della tribuna che ha saltato insieme a Noi, di tutto l’Ennio Tardini di Parma, lunedì sera abbiamo dimostrato ai nostri avversari di cosa è capace la tifoseria crociata quando si stringe intorno alla sua squadra. Spesso si abusa di parole come “fortino”, “bolgia” “inferno” e chi più ne ha più ne metta, ma la realtà dei fatti è una sola: lunedì abbiamo vinto Noi.

Ci aspetta un periodo molto intenso, pieno di battaglie che ci dividono da un sogno.

Siamo NOI i condottieri di queste battaglie, siamo NOI che dobbiamo prendere per mano i nostri ragazzi, siamo NOI che dobbiamo buttare giù il muro degli avversari. Sempre e solo NOI. Per questo motivo, domani più che mai, invitiamo TUTTA la gente di PARMA ad ENTRARE allo stadio alle ore 14:00 per caricare i ragazzi con la maglia crociata sin dal riscaldamento e far capire agli altri che aria tira al Tardini. Che non sarà la loro giornata. Se vogliamo credere in un sogno, questo deve essere bellissimo,

quindi chiediamo inoltre a chiunque entri allo stadio di portare una bandiera, coloriamo la nostra casa come non l’abbiamo mai fatto, il blu dovrà cancellare il cielo ed il giallo oscurare il sole. DOMANI NON DEVE ESSERE UNA GIORNATA COME UN'ALTRA.

SCRIVIAMO INSIEME UNA PAGINA DELLA NOSTRA STORIA. Forza Curva Nord Matteo Bagnaresi, forza Ennio Tardini,

domani VINCIAMOLA NOI