Parma-Frosinone LE ULTIME | Di Cesare per Lucarelli, Siligardi verso la conferma

Il Parma ha forse l’ultima opportunità o speranza, fate voi, di accorciare le distanze tra se stessa e il Frosinone, secondo attualmente a cinque punti dai crociati che sabato si giocano quasi tutto in un campionato che resta, comunque vada, aperto a ogni conclusione. Anche quella più inaspettata. D’Aversa deve fare a meno di Scozzarella, Ceravolo e Scavone, che si è fermato all’ultimo momento per un problema da valutare in settimana. Per il resto, con Ciciretti ancora a mezzo servizio, il tecnico crociato può puntare solo su Calaiò, il più affidabile per rendimento. Ai suoi fianchi, nel classico tridente, ci saranno Siligardi e Di Gaudio, mentre in mediana - causa l’infortunio di Scavone - si rivede Barillà con Dezi e Munari. L’altra variazione potrebbe essere in difesa, con Lucarelli che dovrebbe usufruire di un turno di riposo per fare spazio a Di Cesare.

Il Frosinone invece, senza Ciofani (il miglior marcatore dei ciociari), si affida a Ciano, il primo nome cercato da Faggiano nel mercato estivo che il 5 luglio decise di declinare l’offerta ricca del Parma per rimanere vicino casa. Sarà una sfida da dentro o fuori.

LE FORMAZIONI



PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Di Gaudio. All D’Aversa

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani, Maiello, Chibsah, Konè, Beghetto; Ciano, Dionisi.