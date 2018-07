Parma, Gagliolo: "La Serie A l'abbiamo conquistata sul campo"

"Siamo concentrati solo sul campo, la Serie A ce la siamo guadagnata lì e sicuramente ci fidiamo della giustizia e degli organi che devono giudicare". Riccardo Gagliolo si affida alla giustizia, i tifosi al buon senso con la speranza che l'impresa storica non venga cancellata nell'aula del Tribunale Federale che martedì 17 alle 11 ospiterà l'udienza per il processo sugli sms. Intanto il Parma continua a lavorare nel ritiro di Prato alllo Stelvio, dove traspare serenità. "Normale - dice Gagliolo - che passare dalla B alla A presuppone attenzione. C'è meno margine di errore e più qualità nelle grandi squadre. Non ti consentono di sbagliare perché paghi subito. Ci sono cinque o sei squadre che hanno un livello superiore oltre la media e noi, partendo con l'obiettivo di salvarci a tutti i costi, dovremo sbagliare il meno possibile senza concedere nulla. Non sarà facile.Noi ripartiamo con grande spirito, carichissimi, non vediamo l'ora. Il mio nuovo ruolo? Io gioco da centrale, in Serie A l'ho sempre fatto, ma se il mister vuole io gioco dove c'è bisogno":