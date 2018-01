Parma, Gazzola è a Collecchio

Marcello Gazzola è arrivato al centro sportivo di Collecchio per firmare il contratto che lo legherà al Parma per due anni (nel caso di promozione in A scatta in automatico il rinnovo). Il giocatore è arrivato poco prima delle 14:00 e si è preparato per sostenere il primo allenamento con il Parma. Il giocatore di Borgotaro ha ritrovato Andrea Tarozzi e parte dello staff con il quale ha lavorato a Sassuolo. Potrebbe essere coinvolto subito da D’Aversa per la partita contro la Cremonese.

