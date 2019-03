Parma-Genoa LE ULTIME | Scozza e Dimarco dal 1'

Dal nostro inviato

PARMA -Roberto D'Aversa non è un tipo da tante parole. Di solito è uno concreto, che parla il giusto e non dà titoli. Ma nella conferenza stampa di vigilia ha detto due cose importanti: "Se facciamo risulato pieno ci avviciniamo in maniera concreta all'obiettivo", una. "Scozzarella e Dimarco possono giocare titolare", due. Cose che solo all'apparenza possono sembrare ovvie ma che, in realtà hanno una grande importanza. Perché difficile che D'Aversa dia la formazione e difficile pure che si sbilanci come nel caso del risultato pieno di cui sopra.

Se per l'esito della partita dobbiamo aspettare a domani, per la probabile formazione che sfiderà il Genoa si potrebbe provare ad abbozzarla subito. Al netto delle difficoltà in ogni reparto (Bastoni rientra dopo l'infortunio, Barillà è assente e Inglese gioca con un piccolo fastidio con il quale dovrà convivere), il tecnico preme per un 4-3-3 di sostanza, capace di essere compatto e di ripartire verso Radu.

In difesa si potrebbe vedere una staffetta tra Dimarco e Gobbi, con il terzino ex Inter che non scende in campo da un girone. La partita con l'Empoli è stata la sua ultima uscita. Potrebbe avere una possibilità sabato. A centrocampo potrebbe rientrare dal 1' Scozzarella con Rigoni e Kucka, ma il dubbio sarà tra lui e Machin. Se dovesse giocare il secondo, Rigoni potrebbe fare il play maker mentre con Scozza potrebbe toccare a Kucka andare sul centrosinistra.

Davanti invece il dubbio che D'Aversa deve sciogliere riguarda l'utilizzo di uno tra Siligardi (più tecnico e capace di fare da giocatore di raccordo, di marcare anche il loro trequartista che sarà uno tra Bessa e Pandev) e Biabiany (che potrebbe essere chiamato in causa per i raddoppi sugli esterni dove il Genoa resta temibilissimo). Molto dipenderà dal tipo di partita che si vuole fare.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni; Scozzarella, Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa.

GENOA (4-3-3): Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouame. All: Prandelli.

