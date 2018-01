Parma, Germoni in prestito al Perugia

“Dopo aver disputato in prestito la prima parte della stagione 2017-2018 con il Parma Calcio 1913, il calciatore biancoceleste Luca Germoni indosserà la maglia dell’A.C. Perugia Calcio sino al prossimo 30 giugno”, con questo comunicato la Lazio ha annunciato di aver girato nuovamente in prestito Germoni al Perugia. Il giovane laterale sinistro aveva disputato la prima parte di stagione con il Parma. Ora per il classe ’97 una nuova avventura in Umbria.