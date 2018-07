Parma, Giampaolo: "Calaiò? Lo conosco, è ineccepibile"

Dal nostro inviato

TRENTO - Marco Giampaolo conosce e stima Emanuele Calaiò, il giocatore crociato investito dall'onta delle polemiche in seguito al caso sms. L'autore dei messaggini, squalificato al momento per due anni, che stanno preoccupando la tifoseria crociata però viene difeso dal tecnico che lo ha allenato ai tempi di Siena. "Mi spiace per Manu, l'ho avuto, lo conosco: è un ragazzo eccezionale. Ha grande passione calcistica. Qualche cazzata si dice a volte per telefono, poi bisogna interpretarla. Calaiò lo conosco ed è ineccepibile dal punto di vista professionale, sempre. Ma non ho altri elementi per valutare la cosa. Credo che si siano pronunciati in questo senso e che ci siano questi 5 punti di penalizzazione: una volta assodato questo ci si mette nella condizione di operare. In tre partite annulli il gap in Serie A ma devi essere pronto per farlo. Muovere la classifica sotto è sempre difficile. Questa vicenda ha avuto probabilmente la colpa di ritardare alcune operazioni di mercato non sapendo l'esito della sentenza, ma il Parma in Serie A e può fare mercato e chiudere operazioni importanti. Quagliarella? Vado via, non parlo... ".