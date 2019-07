Parma, Hernani in città: visita e firma

È atterrato a Bologna, direttamente dalla Russia, dove tornerà prima di mettersi a disposizione di Roberto D’Aversa che intanto ha la certezza di avere un altro giocatore a disposizione. A Hernani manca solo il visto, poi potrà essere considerato un giocatore del Parma a tutti gli effetti. Intanto la sua prima giornata parmigiana è finita con le visite mediche di rito nello studio radiologico del dottor Pasta. Primi sorrisi per il centrocampista arrivato in prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si aggira intorno a sei milioni di euro complessivi. Eccolo che posa accanto a quella che sarà la sua prossima maglia.

