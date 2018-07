Parma, Iacoponi: “Clima sereno, non vediamo l’ora”

La stagione 2018-2019 del Parma Calcio è iniziata. Tra sorrisi e voglia di fare bene, sono iniziati i primi allenamenti in un clima di serenità. “Queste prime ore di ritiro – afferma Simone Iacoponi – sono molto positive. Ci stiamo trovando molto bene ed adesso siamo pronti a lavorare“. I crociati si ritrovano dopo la magica notte di La Spezia. “Il clima è molto positivo – prosegue il numero 2 – ed abbastanza rilassato. Ora dobbiamo solo iniziare a lavorare senza pensare al futuro“.

“Questa è una nuova esperienza per me– continua – perché non ho mai fatto la Serie A. Cercherò di lavorare ed essere pronto per questo campionato“. Infine, un messaggio per i tifosi: “A loro posso dire solamente di starci vicino come hanno sempre fatto e di essere fiduciosi su di noi e su quello che sarà“.