Parma, Iacoponi verso il rinnovo, Faggiano pure

Prima Simone Iacoponi, poi Daniele Faggiano: il Parma che sorprende lavora sulla strada della continuità. Il difensore, confermato nell'estate di un mercato condotto con tante difficoltà e valorizzato a pochi giorni dalla chiusura grazie ai colpi Gervinho e Inglese, continua ad essere un punto fermo per mister D'Aversa che preferisce 'Iaco' a Gazzola nel ruolo di terzino destro per rimanere abbottonato, nonostante lui nasca come centrale. Il rapporto con il tecnico è solido, è diventato ormai un veterano e, dal suo arrivo nel gennaio 2017, ha praticamente sempre giocato. Da centrale, da terzino destro e sinistro (in finale a Firenze contro l'Alessandria), fino a guadagnarsi il rinnovo che si sta discutendo in questi giorni. Si prospetta un allungamento fino al 2022, secondo indiscrezioni.

Da un lato i giocatori, dall'altro il direttore sportivo. La società punta forte su Daniele Faggiano, considerato una garanzia dai soci italiani e cinesi, che gli hanno affidato pieno potere nella gestione del mercato e degli aspetti sportivi, e a breve la società si siederà al tavolo per discutere anche del suo rinnovo.