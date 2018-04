Parma, il report medico degli infortunati

l Parma Calcio questo pomeriggio si è allenato al Centro Sportivo di Collecchio in vista della gara contro il Cittadella (Stadio Tardini, venerdì 13 aprile ore 21:00) con una seduta a porte aperte.

I crociati dopo una fase di attivazione muscolare hanno svolto prima degli esercizi di tecnica applicata e poi una partitella contro la Primavera.

Gianni Munari, Jacopo Dezi, Fabio Ceravolo, Alessio Da Cruz e Manuel Scavone hanno svolto un lavoro con modalità differenziata in piscina, Matteo Scozzarella ha lavorato in palestra mentre Alessandro Lucarelli ha svolto un lavoro con modalità differenziata in campo.

Gli esami strumentali svolti oggi hanno evidenziato per Manuel Scavone una piccola lesione muscolare alla coscia sinistra, per Alessando Lucarelli un affaticamento muscolare, per Jacopo Dezi un’elongazione tendinea e per Valerio Di Cesare una lesione muscolare alla coscia destra. I tempi di recupero verranno valutati sulla base dell’evoluzione clinica dei prossimi giorni.

La sensazione è che per Munari e Lucarelli si possa tentare il recuperare per la partita con il Cittadella, mentre per Dezi si tenta il tutto per tutto ma sarà difficile che lui possa farcela. Per gli altri tempi più lunghi.