Parma, il sogno di Minelli si realizza: "Sono felicissimo"

Un’esperienza da vivere al massimo. Alessandro Minelli è soddisfatto dopo questi primi giorni di ritiro in maglia crociata, e così racconta le sue sensazioni dopo l’amichevole vinta per 6-0 contro la Rappresentativa Val Venosta: “Dopo una settimana tosta, abbiamo fatto questo test per tenerci in forma. Ho giocato circa 40 minuti, le gambe piano piano girano. Noi ci sentiamo bene, è normale essere un po’ stanchi però mancano pochi giorni alla fine di questa prima parte di ritiro e stiamo mettendo benzina nelle gambe. E’ il mio primo ritorno di Serie A, è un sogno che piano piano sto realizzando. I primi giorni mi sembrava di sognare, adesso piano piano tutto sta diventando realtà ma devo continuare a dare sempre il massimo. Sono soddisfazioni che arrivano con calma. Mercato? Non ci penso, non so nulla. Ho la testa soltanto qui al ritiro“.

“A Rende lo scorso anno ho dato il massimo, è andata bene e sono riuscito a realizzare un sogno. Conoscevo già Dermaku perché lo scorso anno lui era a Cosenza e quindi capitava che io andassi a vedere le loro partite e lui venisse a vedere le nostre. Poi adesso siamo anche in camera insieme e stiamo legando tantissimo“.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!