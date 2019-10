Parma, che guaio: Cornelius si ferma, Grassi si opera

Sul più bello, nella favola di Andreas Cornelius spunta un fuori programma. L'attaccante danese, autore di una splendida tripletta con il Genoa, si ferma e deve fare i conti con un guaio muscolare che lo terrà fuori per un paio di partite. La maledizione degli infortuni non si allontana - per ora - da Roberto D'Aversa. Che perde, oltre all'attaccante, anche Alberto Grassi. Il centrocampista continua nel suo calvario e volerà all'estero per operarsi ed effettuare delle cure specifiche. Alla lista dunque, già composta da Laurini, Bruno Alves e Inglese, si aggiungono Grassi e Cornelius.

Durante l’allenamento di questa mattina - così si legge sul report diffuso dal sito del club - ha accusato un dolore ai flessori della coscia sinistra e domani verrà sottoposto ad accertamenti. Il Parma Calcio comunica inoltre che Alberto Grassi verrà domani sottoposto ad intervento di pulizia articolare al ginocchio destro da parte del Dr. Paolo Adravanti. L’intervento si è reso necessario dato il persistere della sintomatologia dolorosa che ne stava limitando l’attività agonistica.