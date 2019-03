Parma, si ferma Biabiany: si teme un lungo stop

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da una partita a tutto campo.

Antonino Barillà ha lavorato con i compagni. Durante l’allenamento di ieri, Jonathan Biabiany ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: per il calciatore sono in corso accertamenti diagnostici e clinici. Lavoro personalizzato per Leo Stulac.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!