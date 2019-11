Tegola Cornelius, si ferma in Nazionale: Parma senza attaccanti

Dura mezzora la partita di Andreas Cornelius. Nella gara contro l'Irlanda, la Danimarca perde il Vichingo quasi subito: sullo 0-0 l'attaccante del Parma lascia il campo dopo 33' per un prombela muscolare, un risentimento al flessore della gamba destra accusato mentre stava per raggiungere una palla lanciatagli in profondità. Al suo posto entra Dolgerg, la partita finisce 1-1 grazie alle reti di Braithwaite (73'), bravo a portare in vantaggio i danesi raggiunti da Doherty a 5' dalla fine.

Il danese è già di ritorno in Italia, sarà necessaria un'ulteriore visita per decifrare l'entità dell'infortunio. Sembra non avere pace Roberto D'Aversa che in rosa adesso, con Gervinho a mezzo servizio, ha a disposizione solamente Sprocati e Kulusevski, visto che Inglese e Karamoh saranno fuori per un bel po'.